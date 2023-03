Messina, auto in zona rimozione con bigliettino: “Abito qui”. E arriva il carro attrezzi

Pensava di poterla fare franca. Come? Lasciando l'auto in sosta vietata (nel parcheggio per disabili) con un bigliettino... a voler giustificare l'infrazione stradale: “Non avendo trovato parcheggio ho dovuto sostare qui, avendo regolare pass residenziale”. Peccato che, sempre lì, in via Venezian, avesse parcheggiato già in precedenza beccandosi una multa salata e la rimozione del veicolo. Che, prontamente, è stato rimosso anche in questo caso dalla Municipale, sezione Radiomobile. Bilancio disastroso per l'automobilista: oltre alla rimozione bis, deve mettere in conto 330 euro di multa e 8 punti in meno sulla patente.

