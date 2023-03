Piani integrati urbani a Messina: presentati a Roma all’incontro Anci

Un’occasione di confronto sui progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ieri pomeriggio, a Roma, alla presenza del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, del presidente dell’Anci, il sindaco di Bari Antonio Decaro e il coordinatore delle Città metropolitane italiane, il sindaco di Firenze Dario Nardella, Messina ha fatto sentire la sua voce, presentando i propri Piani urbani integrati, un investimento da oltre 132 milioni di euro, previsto nel Pnrr.

È stato il sindaco metropolitano Federico Basile a illustrare, con l’ausilio di alcune slide, i progetti approvati e finanziati dall’Unione europea nell’ambito del “Next Generation Eu”. A cominciare da quello, considerato tra i “progetti modello”, riguardante il compendio dell’ex Città del Ragazzo dei Gravitelli, la vasta area di Gravitelli dove il grande padre Nino Trovato realizzò la “cittadella della solidarietà” e che adesso è stata acquistata dall’ex Provincia regionale di Messina. Un’operazione fortemente voluta dall’ex sindaco Cateno De Luca, il quale ha pensato di destinare parte della superficie alla realizzazione del progetto del “Dopo di noi”, per il sostegno e l’integrazione sociale dei soggetti con disabilità. L’importo complessivo è di 55.657.452 euro e servirà a finanziare la rigenerazione di quell’ampio spazio urbano non lontano dal centro cittadino, la riqualificazione degli immobili e la valorizzazione degli spazi verdi e degli impianti sportivi esistenti, per scopi di inclusione sociale, compresa la fruizione del parco circostante, con la valorizzazione paesaggistica dell’antico Castellaccio, posto alla sommità del compendio e collegato all’altro Castello che domine l’altura di Camaro, Forte Gonzaga.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata