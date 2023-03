Capo d'Orlando, arrivano bollette d'acqua... scadute

Arrivano nelle case degli orlandini le bollette del consumo dell’acqua potabile per l’anno 2022 e ,come ormai avviene da anni, il termine per pagarla è scaduto da almeno quindici giorni.

«Saremo costretti a pagare la mora per il ritardo imputabile non certamente a noi ?» si chiedono i cittadini anche se da Palazzo Europa giungono rassicurazioni prive però di ufficialità relativamente all’esenzione della mora per il ritardato pagamento.

A proposto di acqua e tributi vari si sono viste invece alcune determine dell’Area Economica Finanziaria che la dicono lunga sulla volontà dell’amministrazione del sindaco Franco Ingrillì di non perdere il treno del Piano di Riequilibrio, attivato all’inizio dell’anno per il disavanzo di 46.500.000 euro registrato al 31 dicembre del 2022 e di cui si attende l’avallo dalla Corte dei Conti.

In questo periodo di attesa la situazione finanziaria del Comune è monitorata costantemente e così Palazzo Europa vuole dimostrare, con il pugno di ferro verso gli evasori e morosi, che in vent’anni può rimettere i conti a posto.

