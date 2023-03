Raddoppio ferroviario di Taormina, Via Garipoli sarà chiusa

Il Comune di Taormina prepara, d'intesa con Rfi e la Regione siciliana, l'iter che porterà a breve alla rivisitazione obbligata della viabilità per alcuni giorni con la chiusura della Via Garipoli per opere a cura di Rfi, propedeutiche al maxi-piano del raddoppio ferroviario.

La casa municipale ha individuato nell'ultima settimana di questo mese il momento in cui potrà scattare la temporanea chiusura al traffico veicolare della Via Garipoli.

Il periodo ipotizzato va dal 23 al 31 marzo. Al momento si tratta di un'ipotesi ma è questa la fase alla quale guarda l'Amministrazione come l'unica possibile. Nel frattempo dovranno essere pronti gli incartamenti da parte di Rfi, con il relativo progetto esecutivo.

Il sindaco Mario Bolognari si trova a dover tenere conto di quanto emerso in un recente tavolo regionale che ha previsto la messa in sicurezza definitiva del costone roccioso che domina quest’arteria che conduce dal casello autostradale al centro della città. Tra le prescrizioni imposte dall’Autorità di Bacino al progetto di raddoppio e spostamento a monte della ferrovia tra Fiumefreddo e Giampilieri c’è, infatti, questo intervento che dovrà essere realizzato prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione della stazione in contrada Sant’Antonio. Inoltre il 23 marzo arriverà a Taormina, per un sopralluogo sull'Alta Velocità, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che si recherà alla galleria di Taormina.

