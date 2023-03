Milazzo, le maxi multe per il “cambio corsia”. Si azzerano quelle seguenti al 6 agosto

Multe al semaforo dell’asse viario: dopo l’annullamento della prima tranche di verbali elevati per il cambio di corsia, la segretaria generale del Comune, Andreina Mazzù, che il mese scorso ha avocato a sé il procedimento per l’annullamento in autotutela dei verbali elevati dalla Polizia locale, estromettendo dalla gestione della materia, la comandante Giuseppa Puleo, sta procedendo all’esame dei verbali elevati dopo il 6 agosto per procedere all’ulteriore annullamento degli stessi.

Ciò sulla scorta del parere del parere del Ministero dell’Interno – dipartimento Pubblica sicurezza, direzione centrale Polizia stradale – che ha ritenuto non sanzionabile la violazione per cambio di corsia mediante l’apparecchiatura Autostop HD. Ciò in quanto «per procedere all’accertamento da remoto della violazione di cui all’articolo 146 comma 2 del Codice della strada – questa la motivazione ufficiale – occorre utilizzare un dispositivo appositamente omologato o approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’accertamento specifico della violazione in parola, non essendo sufficiente che il dispositivo sia omologato o approvato per l’accertamento della violazione di cui al comma 3 dell’art. 146 del Codice della strada». E dovrebbero essere un altro migliaio i nuovi verbali che saranno annullati. A ciò si aggiungono quelli che vengono definiti dal giudice di pace di Barcellona che sta procedendo con pronunce a favore dei cittadini ricorrenti, condannando il Comune alle spese di giudizio.

Nel frattempo, il Comando di Polizia municipale, in questo momento, è diretto dal dottor Domenico Lombardo, dirigente di palazzo dell’Aquila, con incarico di seguire in particolare la programmazione strategica. È quanto si deduce da alcune ordinanze riguardanti proprio il corpo dei vigili, ma anche da quanto dichiarato in Aula nell’ultima seduta dalla stessa segretaria comunale Andreina Mazzù, rispondendo ad una precisa domanda del consigliere Damiano Maisano.

