Manutenzione in galleria, disagi fino a dicembre a Sant'Agata Militello

Via ai lavori per la manutenzione di impianti elettrici e d’illuminazione, degli impianti di ventilazione delle gallerie nonché delle cabine elettriche a servizio di gallerie, svincoli, fabbricati, caselli ed uffici, sull’intera tratta autostradale A20 Messina-Palermo, compresa tra Villafranca e Buonfornello.

Il dirigente dell’Area tecnica ed esercizio del Consorzio autostrade siciliane, ingegnere Dario Costantino, ha predisposto l’ordinanza che prevede l’esecuzione degli interventi con l’applicazione della misura di parzializzazione delle carreggiate.

Nei tratti man mano interessati dai lavori saranno dunque previste, a seconda delle esigenze, chiusure alternate sia in orario diurno che notturno, della corsia di emergenza, di marcia o di sorpasso, in entrambe le direzioni, così come degli svincoli e delle relative pertinenze.

