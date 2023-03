Taormina, il reparto trasformato in deposito: l’Asp «mistificazione della realtà»

È scontro sulla situazione dei locali dell'ospedale di Taormina destinati a Terapia Antalgica e riguardo i quali il deputato di "Sicilia Vera" Pippo Lombardo ha denunciato l'utilizzo come deposito. Denuncia che ieri è stata puntualmente pubblicata in queste colonne anche dal nostro giornale.

Sulla vicenda arriva la replica del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale, Bernardo Alagna, che smentisce la versione data dal parlamentare e parla di «mistificazione della realtà» e «responsabilità che non sono assolutamente dell’azienda».

«In merito ai lavori previsti per realizzare 4 posti di terapia sub intensiva ex Terapia Antalgica all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina - spiega il dott. Alagna -, è bene precisare che, diversamente da quanto esposto incautamente da un esponente politico, i locali non sono diventati un deposito di macchinari e non c’è stato alcuno spreco di soldi. Inoltre la responsabilità dei ritardi per l’installazione dei 4 posti di sub intensiva Antalgica non può essere in alcun modo addebitabile all’Azienda sanitaria provinciale, ma è esclusivamente della ditta incaricata dei lavori e del soggetto attuatore che hanno ritardato i collaudi nonostante numerosi solleciti».

