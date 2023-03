Pullman turistico finisce in una scarpata a Sinagra. In 50 a bordo, feriti trasportati a Patti

Brutto incidente stradale sulla provinciale Sinagra – Limari, all’entrata del comune nebroideo. Un pullman turistico, proveniente da Palermo, con circa 50 persone a bordo, per cause in corso di accertamento, forse toccando il guardrail è finito nella scarpata sottostante. Sul posto al momento, quattro ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, tra cui anche l’autista del pullman. Tre mezzi sanitari già sono partiti per l’ospedale Barone Romeo di Patti, mentre un quarto è sul luogo per aiutare i meno gravi, aiutati anche dal sindaco e medico del comune di Castell’Umberto, che sta dando il suo supporto sanitario. Presenti anche i vigili del fuoco per aiutare i passeggeri ad uscire dall’abitacolo del grosso mezzo turistico. Presenti inoltre i carabinieri che stanno cercando di capire le dinamiche dell’incidente.

