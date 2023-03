Contro il guardrail sulla A20 Messina-Palermo, 3 feriti in ospedale a S. Agata

È di tre feriti, per fortuna in modo non grave, il bilancio di un incidente autonomo verificatosi in mattinata sulla A20 Messina - Palermo all’altezza del cambio di carreggiata a senso unico sul viadotto Buzza, in territorio di Caronia. Per cause da accertare, una Mini Cooper ha perso aderenza sull’asfalto andando a sbattere violentemente contro il guard rail. Cinque le persone in tutte coinvolte, un nucleo familiare originario di Palermo, di cui come detto 3 feriti, due donne ed una bambina, in maniera non grave, trasportate in abulanza all’ospedale di Sant’Agata Militello per gli accertamenti del caso.

Sul posto la Polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello e quelli del servizio di pronto intervento autostradale.

