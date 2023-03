Gang della movida: definitive 6 condanne a Messina

Si chiude quasi definitivamente dopo il passaggio in Cassazione, con sei conferme di condanna e un annullamento totale, la pagina giudiziaria del processo “Flower”, l’indagine della Dda e della Squadra Mobile che a novembre del 2019 si concentrò sulle risse provocate “ad arte” da una gang per costringere i gestori di discoteche, lidi e locali notturni ad assumere buttafuori.

Erano sette gli imputati del processo coinvolti in Cassazione, ovvero Domenico Mazzitello, Eliseo Fiumara, Kevin Schepis, Andrea Fusco, Giovanni De Luca, Antonino Rizzo e Giuseppe Esposito. I giudici hanno rigettato quasi tutti i ricorsi difensivi, ad eccezione di quello presentato dall’avvocato Salvatore Silvestro per Kevin Schepis, che hanno accolto, decidendo nei suoi confronti l’annullamento della sentenza d’appello e la celebrazione di un nuovo processo a Messina, davanti ad un’altra sezione della corte d’appello. I profili del ricorso presentato dall’avvocato Silvestro vertevano sostanzialmente sulla reale sussistenza dell’aggravante mafiosa e sulla conformità alle tipologie di reato del trattamento sanzionatorio. Con la definitività delle sei condanne dopo il rigetto dei ricorsi, diventano definitive anche le cosiddette “statuizioni” decise a suo tempo in appello per le parti civili che si sono costituite nel procedimento, ovvero i risarcimenti.

