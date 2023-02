Montegnareale, Sidoti si riprende la fascia tricolore

La Prefettura di Messina ha dato il via libera al reintegro di Rosario Sidoti alla carica di sindaco di Montagnareale. Il provvedimento è stato recepito ieri dal segretario generale, che con proprio atto ha formalizzato il ritorno del primo cittadino sul più alto scranno dell’ente di via Vittorio Emanuele.

Rosario Sidoti era stato raggiunto da un provvedimento di sospensione dalla carica di sindaco, in applicazione della legge Severino, all’indomani della vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto in prima persona, nell’ambito della quale il primo cittadino è accusato di presunta bancarotta fraudolenta con connesse operazioni di riciclaggio e il cui processo si aprirà il prossimo 16 marzo di fronte al collegio del Tribunale di Patti. Nel frattempo sarebbero caduti i presupposti per un allungamento della sospensione, consentendo a Sidoti di riprendere appieno le sue funzioni.

«Vi comunico – è il messaggio rivolto da Sidoti alla cittadinanza - che da stamattina (ieri per chi legge, ndc), come da atto del segretario e giuste indicazioni della Prefettura di Messina, sono stato reintegrato nelle mie funzioni di sindaco del comune di Montagnareale. Il primo saluto lo rivolgo a voi, rappresentandovi che, nonostante sia stato un momento molto difficile, è stata sicuramente per me un’occasione per riflettere sul senso dell’amicizia, del dovere, del rispetto, della famiglia, della responsabilità, e che per le vicende giudiziarie in cui sono stato coinvolto continuo a riporre massima fiducia nella magistratura».

