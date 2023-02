Messina, Mondello garantisce: “Per le scuole mai era stato fatto tanto”

Un vicesindaco a tutto campo. “Interrogato” dagli studenti, oltre che da Emilio Pintaldi, conduttore di “Scirocco”, il talk del venerdì sera di Rtp. Salvatore Mondello non si è sottratto al botta e risposta, anche su nodi spinosi, sull’edilizia scolastica, sugli appalti che non vanno come si sperava (il completamento della via Don Blasco, ma soprattutto il porto di Tremestieri), sul caso della pista ciclabile di via Consolare Pompea, sul Risanamento e sulla pianificazione urbana.

Inevitabile come prima domanda quella sulle dimissioni di una collega con la quale Mondello ha condiviso un ampio tratto di strada: «Con Carlotta Previti ci siamo ritrovati insieme dal 2017, quando per noi iniziò la campagna elettorale che portò alla vittoria Cateno De Luca. Di fronte a motivazioni personali, io non esprimo giudizi. Le ho mandato qualche messaggio, ci saranno occasioni per incontrarci, ripeto, le scelte personali attengono a chi le compie, e nessuno può ergersi a giudice».

Il capitolo Scuole è quello sul quale l’assessore e vicendaco si è più soffermato, anche perché i tre rappresentanti degli studenti di Messina e provincia lo hanno incalzato sugli appalti in corso, sulla storica carenza di aule in molti plessi scolastici, sulla mancanza assoluta, in alcuni casi, di palestre e luoghi dove svolgere la fin troppo svalutata, eppure così essenziale per la crescita sana di bambini e adolescenti, educazione fisica. Mondello ha garantito, a nome del sindaco metropolitano, la convocazione da parte di Federico Basile di un confronto con la Consulta, che più volte gli studenti hanno richiesto. «Siamo l’Amministrazione del dialogo, non c’è alcuna ragione per non discutere con voi», ha detto ai tre giovani. Ha fatto un excursus sulla situazione dei licei che verranno trasferiti momentaneamente, in vista dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico, dal Maurolico al Seguenza, passando per i casi del Verona Trento e del Nautico Caio Duilio. Così come delle scuole elementari e medie, dalla Paino di Gravitelli alla Cannizzaro-Galatti. «Non voglio passare per quello che dice che la colpa è sempre del passato, però credetemi, la situazione dell’edilizia scolastica che abbiamo ereditato nel 2018 era disastrosa, frutto di trent’anni di mancati interventi. Noi abbiamo dato alla Scuola un posto preminente nella nostra pianificazione, e abbiamo predisposto il più grande piano di interventi di riqualificazione edilizia. Bisogna avere pazienza, noi cercheremo di far rispettare i tempi dei contratti d’appalto». Mondello ha ringraziato l’arcivescovo Accolla e la Curia per aver messo a disposizione una serie di locali preziosi che serviranno a tamponare i disagi legati alle più eclatanti emergenze.

Poi, tanta altra carne al fuoco. Su Tremestieri si sta tentando, pur faticosamente, di arrivare alla soluzione, con il commissariamento del cantiere, affidato, comunque, al sindaco Basile. E a proposito di commissari, sul Risanamento Mondello ha fatto un “endorsement” sull’avv. Marcello Scurria: «Se deve essere nominato un sub-commissario, meglio che sia chi conosce benissimo la materia e con il quale abbiamo lavorato fianco a fianco per quattro anni».

