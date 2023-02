Messina, altri lavori di restyling all’Istituto Cuppari di San Placido Calonerò

La Città metropolitana accelera sul percorso della riqualificazione dell’Istituto “Cuppari” di San Placido Calonerò. Dà gas, adesso, con un appalto da oltre mezzo milione di euro, la cui gara ha tagliato il traguardo nei giorni scorsi, con l’aggiudicazione dei lavori relatici agli spazi esterni. La IV Direzione Servizi tecnici generali di Palazzo dei leoni li ha affidati alla ditta Akab srl di Sinagra, la cui offerta è stata valutata come la migliore, avendo presentato un ribasso del 32,1818%. Dovrà adesso occuparsi degli interventi urgenti di ripristino della terrazze del monastero sede della seziona Agraria “Cuppari”, facente parte dell’Istituto comprensivo Minutoli, avvolte da infiltrazioni meteoriche. La soluzione al problema consistente in attività basate sui principi di efficientamento.

Il progetto esecutivo firmato dall’arch. Matteo Venuto – responsabile unico del procedimento è l’ing. Gaetano Antonazzo – specifica come sia in programma il rifacimento delle terrazze piane di tutto il complesso, che non riescono a contenere la grande quantità di acqua piovana accumulata su di esse. «Infatti, in alcuni punti della terrazza soprastante la scuola – si legge –, sono presenti infiltrazioni ampiamente visibili nella parte sottostante, mentre nella parte che riguarda la copertura dei chiostri, essa è interessata da una evidente usura della finitura applicata in un intervento precedente».

