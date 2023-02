Appalti "turbati" al Cas di Messina, tiene l'accusa: il Riesame rigetta anche il ricorso di Sceusa

Il quadro delle accuse tiene. L’indagine per turbativa d’asta sull’appalto della rete antincendio nelle gallerie autostradali del Cas gestita nei mesi scorsi dalla Dia va avanti, e la Procura incassa la conferma delle ipotesi sul tappeto da parte dei giudici del Riesame, nei confronti dei tre indagati principali dell’inchiesta. È di ieri infatti il rigetto del ricorso presentato dai legali dell’ex dirigente del Cas, l’ing. Gaspare Sceusa, che si aggiunge ai rigetti già registrati per l’imprenditore barcellonese Francesco Duca e per il «mediatore», il milazzese d’origine Giuseppe Trifilò, che per inciso è stato per parecchi anni consigliere comunale a Barcellona. I due sono assistiti dall’avvocato Tommaso Calderone.

Nel frattempo, è accaduto nei giorni scorsi, sul piano cautelare, il gip Monica Marino che a suo tempo ha emesso la misura ha deciso la revoca degli arresti domiciliari per l’ing. Sceusa, anche lui originario di Barcellona. Il gip ha accolto la richiesta di attenuazione della misura presentata dai suoi legali, le avvocate Francesca Bilardo ed Elena Montalbano, e ha deciso per l’ex funzionario la misura dell'obbligo di dimora a Messina.

Per il quarto indagato, l’imprenditore di origini leccesi Pietro Paolo Rampino, che aveva registrato a suo carico la misura interdittiva per sei mesi, il gip Marino su richiesta del suo difensore, l’avvocato Marisa Guassardo di Milano aveva deciso nei giorni scorsi una attenuazione parziale, con l’autorizzazione «a svolgere l’attività di sindaco, componente di organismo di vigilanza in seno a società e di curatore fallimentare».

