Il giallo di Merì. Si indaga sul cellulare e sulle frequentazioni di Ayman Serti. "Vogliamo chiarezza"

Personalità e frequentazioni della vittima. Si stanno concentrando su questi due aspetti le indagini dei carabinieri e della Procura di Barcellona per ricostruire i tanti lati oscuri della morte di Ayman Serti, il 16enne trovato carbonizzato in piazza Italia ‘90 a Meri’. I militari dell’Arma anche oggi hanno sentito persone informate sui fatti, vicine alla vittima: dai familiari al corpo docente e ai compagni della scuola frequentata.

, che unitamente alle dichiarazioni raccolte potrebbe aiutare a delineare l’ultima parentesi di vita del giovane.La salma resta custodita nella camera mortuaria dell’ospedale di Barcellona, dove è già stata eseguita l’autopsia, a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria. Titolare del fascicolo è la sostituta procuratrice Dora Esposito.

«Si trattava di un ragazzo molto perbene che faceva una vita normale, studiava e d’estate andava anche a lavorare a Salina. Secondo il fratello è impossibile che si sia suicidato. So che le forze dell’ordine stanno indagando in tutte le direzioni.l’avvocato, di Ayman Serti, 16 anni trovato morto due giorni fa a Merì con il corpo in parte divorato dalle fiamme. «So - prosegue il legale - che è stata eseguita l’autopsia ma ancora non conosco i risultati, siamo fiduciosi sull'operato della magistratura. So che si sta procedendo ad analizzare anche il telefono ma al momento non sono a conoscenza di eventuali messaggi mandati da qualcuno che avrebbero indotto il ragazzo a cadere in una trappola».

