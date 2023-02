Messina, la Procura indaga sull'appalto di pulizia al "Papardo" (53 milioni): sentiti imprenditori e parlamentari

Un appalto quadriennale da 53 milioni di euro, quasi 54, per i servizi di pulizia e sanificazione dell’intero ospedale Papardo. Uno di quei grandi “affari” in cui voleva inserirsi nei mesi scorsi una cordata politico-affaristica, una “famiglia” della corruzione composta da imprenditori e parlamentari regionali.

È questo il clamoroso scenario “top secret” su cui stanno indagando da mesi i finanzieri del Gico di Messina con i colleghi di Palermo, e che da tempo vede al centro una serie di interrogatori di dirigenti dell’ospedale e anche di altre “persone informate dei fatti”.

Un dossier importante che è già sui tavoli della Procura di Messina e che a quanto pare vede al centro dal punto di vista dell’ipotesi di reato la classica configurazione prevista dall’art. 353 bis del codice penale, ovvero la “Turbata libertà della scelta del contraente”.

In questi mesi gli investigatori della Guardia di Finanza hanno compiuto a quanto pare una vasta attività di accertamento che non si sarebbe limitata solo all’acquisizione di documentazione su Palermo e Messina in relazione all’appalto, si presume all’assessorato regionale alla Salute e negli uffici dell’ospedale di contrada Sperone, ma hanno ascoltato molte persone per ricostruire l’intera “catena” messa a punto dal gruppo politico-imprenditoriale-affaristico che sarebbe stata messa in moto per insinuarsi nelle pieghe dell’appalto indetto dalla Regione Siciliana.

È stata probabilmente la cifra, quasi 54 milioni di euro, a scatenare gli appetiti di qualche imprenditore di settore rimasto fuori dalla “torta”, che avrebbe cercato di trovare un appiglio in uno o più parlamentari regionali, in uno o più intermediari, per insinuarsi nell’affare milionario. E come al solito, ipotizziamo, i referenti politici potrebbero aver chiesto il classico “compenso” per l’interessamento.

