Messina, la tragedia di Provvy Grassi: i giudici decidono una perizia

Colpo di scena. Ad un passo dalla sentenza, almeno erano queste le previsioni dopo l’udienza di ieri mattina, si riapre il processo d’appello per la tragedia della 27enne Provvy Grassi volata con l’auto dalla Tangenziale nel 2013 e trovata dopo mesi in una scarpata. Il collegio della seconda sezione penale di secondo grado presieduto dal giudice Bruno Sagone ha disposto l’esecuzione di una perizia tecnica, affidando l’incarico all’ingegnere Santi Mangano, un professionista molto esperto che ha già lavorato su molti casi giudiziari. La requisitoria dell’accusa, al processo che vede imputati i tre funzionari del Consorzio autostrade siciliane che in primo grado furono ritenuti responsabili di omicidio colposo, si è registrata nell’ormai lontano maggio del 2022, con la richiesta di conferma delle condanne inflitte in primo grado nel gennaio del 2020 dalla prima sezione penale del tribunale, ai funzionari del Cas Maurizio Trainiti e Letterio Frisone (un anno di reclusione) e Gaspare Sceusa (2 anni).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata