Castel Gonzaga a Messina, un gioco di luci illumina la Bellezza e la Storia

Nuova luce su Forte Gonzaga. Da Palermo arriva l’autorizzazione all’intervento, con cabina di regia regionale, proposto dal Comune di Messina e intitolato “Progetto per la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica con tecnologia Led Rgbw” (coi colori rosso, verde, blu e bianco). Sul piatto ci sono 90mila euro concessi a Palazzo Zanca nell’ambito del Programma Piano sviluppo e coesione (Psc), sbloccati di fatto da un decreto firmato dal dirigente generale del dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana Calogero Franco Fazio. Il progetto ha un costo complessivo di 110mila euro, di cui 90mila appunto quale quota nella misura del 90 per cento a valere sulle risorse (Psc) 2014/2020 della Regione Siciliana e 20mila quale parte di cofinanziamento nella misura del 10 per cento a carico del Comune di Messina. I lavori in questione, inclusi nel Piano triennale delle opere pubbliche approvato in Giunta dall’Amministrazione del sindaco Federico Basile all’inizio dello scorso mese di dicembre, prevedono l’installazione di 31 proiettori a Led programmabili da remoto, che permetteranno di esaltare il forte cinquecentesco e i suoi imponenti bastioni.

