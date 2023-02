A volte ritornano: “Ecco come tra breve faremo rinascere La Giara” a Taormina

Dopo l'aggiudicazione da parte del Comune di Taormina della procedura di gara per la gestione de “La Giara”, il nuovo ente gestore - la società “La Giara GT Srls”, con sede a Taormina in Via Fazello - traccia le linee guida per quella che sarà il nuovo corso dell'immobile comunale di Vico La Floresta.

I rappresentanti de “La Giara GT Srls”, Antonio (Tony) Pennisi e Deborah Di Pietro, hanno reso noto nelle scorse ore che la nuova gestione «punterà a riportare “La Giara” ai fasti migliori della sua lunga storia iniziata nel 1953».

In particolare l'imprenditore taorminese Pennisi ha inteso dare rassicurazioni dal punto di vista della sicurezza, su quella che sarà l'attività del locale sito nel pieno centro storico di Taormina.

«La discoteca non sarà una priorità, “La Giara” opererà con il piano bar, cercando di intercettare un pubblico di un certo livello, nell'àmbito dell'intrattenimento ma anche della ristorazione e della banchettistica e, soprattutto, avremo un'utenza over 30.

