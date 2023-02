Capo d'Orlando, le strade sono piene di buche. Amministrazione sotto tiro

Il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, ha reso noto che sono stati affidati i lavori per il rifacimento delle rete fognante sul lungomare di San Gregorio ed invece di ricevere i complimenti deve subire l’umore nero dei concittadini per il penoso stato di salute delle strade. In primis quella di contrada Scafa dove da poco tempo si sono conclusi dei lavori sull’arteria.

«Caro sindaco per favore vada a controllare i lavori e mi dica se è normale lasciare le strade in quelle condizioni», dice Piero, un residente della popolosa contrada mentre Marina aggiunge: «Sono un disastro non si può neanche camminare a piedi» .

Giuseppe allarga il campo a tutto il territorio comunale e dichiara: «Francamente il problema delle strade piene di buche non riguarda solo Scafa ma tutto il territorio di Capo d'Orlando mettendo a rischio i mezzi e soprattutto l'incolumità fisica. Una vera e propria vergogna». Da parte sua Salvo ribadisce: «Avevo già segnalato anch'io fatto il lavoro di premura.. ed il lavoro di premura non va mai bene».

Proprio in questi giorni la criticità del sistema viario di Capo d’Orlando era stato attenzionato pubblicamente anche dal consigliere di minoranza, Giuseppe Truglio. Segnalazione servita a far riparare, con un intervento tampone, le buche sulla via Tripoli nei paraggi della villetta Arenella.

