Montagnareale, l’indagine sulle società di Sidoti. Tutti rinviati a giudizio

Si aprirà il prossimo 16 marzo di fronte al collegio del Tribunale di Patti il processo per undici imputati nell’inchiesta che vede al centro la “galassia” di società gestite dalla famiglia di Rosario Sidoti, sindaco di Montagnareale, nell’àmbito delle quali l’accusa ipotizza un articolato sistema di operazioni finanziarie finalizzato a distrarne il patrimonio ed alla bancarotta fraudolenta.

A conclusione dell’udienza preliminare, celebrata ieri, il giudice per le udienze preliminari Eugenio Aliquò ha disposto il rinvio a giudizio per tutti i destinatari della richiesta firmata dal sostituto procuratore Andrea Apollonio.

Oltre a Rosario Sidoti, imputato per le proprie attività imprenditoriali, vanno dunque a processo i genitori Antonino Sidoti e Vincenza Milici, le sorelle Irene ed Anna (già sindaco di Montagnareale come anche il padre, ndc), Maria e Vincenzina Sidoti, (moglie e figlia di Rosario), la suocera Tindara Federico, la cugina ed il cognato, Cinzia Blandano e Antonio Napoli, e Giuseppe Palmeri.

