Messina, maxiprocesso “Nebrodi”: i giudici chiedono più tempo per la sentenza

Ci vuole più tempo. Non bastano i primi canonici 90 giorni per scrivere le monumentali motivazioni di un maxiprocesso storico, “Nebrodi”, sulle truffe agricole della mafia tortoriciana, che ha riguardato ben 101 imputati, e si è concluso a Patti nell’ottobre scorso. Per questo motivo il presidente della sezione penale del tribunale di Patti Ugo Scavuzzo, e i colleghi Andrea La Spada ed Eleonora Vona, che hanno deciso quella sentenza dopo ben otto giorni di camera di consiglio, avevano chiesto nei giorni scorsi al presidente del Tribunale di Patti Mario Saperi una proroga di altri 90 giorni con la sospensione dei termini di custodia cautelare. Proroga che il magistrato a capo dell’ufficio giudicante pattese ha accordato ai colleghi, «attesa - scrive nel provvedimento -, l’estrema complessità del processo in oggetto per le motivazioni addotte».

