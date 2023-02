Messina, la morte di Olga Cancellieri: il centauro condannato a 4 anni

Si è conclusa con la condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione al motociclista 26enne Lorenzo Sciabbà, l’udienza preliminare davanti al gup Tiziana Leanza per la morte dell’avvocata Olga Cancellieri, che avvenne in un incidente stradale accaduto all’incrocio tra via Centonze e via del Vespro, il 10 novembre del 2021.

Sciabbà era coinvolto con l’accusa di omicidio stradale, era il centauro che in sella alla sua Ducati si scontrò con lo scooter Kimko guidato dalla professionista.

Ieri mattina il gup ha preso atto della riduzione per la scelta del rito abbreviato avanzata a suo tempo dal legale dell’uomo, l’avvocato Giovanni Caroè, ed ha deciso la pena di 4 anni e 4 mesi, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

Il gip ha anche condannato in solido Sciabbà e la compagnia assicurativa Sogessur s.a., a risarcire le parti civili, i familiari dell’avvocata, che sono state rappresentate al processo dall’avvocata Patrizia Picone, in un futuro processo civile. Ha anche accordato una “provvisionale”, un risarcimento immediato, quantificandolo in 50mila euro per ogni familiare, il compagno, i due figli, e i genitori della vittima.

Il sostituto procuratore Marco Accolla, che a suo tempo seguì le indagini sull’incidente ed ha rappresentato l’accusa in udienza, aveva richiesto la condanna alla stessa pena: 4 anni e 4 mesi. Il pm ha definito a carico di Sciabbà, a conclusione delle indagini, il reato di omicidio stradale, perché il centauro procedeva «... ad una velocità di 75 km/h, superiore al limite consentito (pari a 50 km/h trattandosi di centro urbano)».

