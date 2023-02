Messina e i tirocini di “L’Estate addosso”, il Comune: «abbiamo pagato tutti i beneficiari»

Le ultime segnalazioni sui mancati pagamenti risalgono a ieri, ma a questo punto ci si augura che sia solo questione di ore, probabilmente, per l’arrivo degli ultimi bonifici. Ieri, infatti, attraverso un comunicato stampa, il Comune ha fatto sapere che «si è conclusa, con il pagamento di tutti i beneficiari, la seconda edizione del progetto “Estate Addosso 2022”, che ha visto la partecipazione di 676 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Pon 2014-2022, ha offerto la possibilità ai giovani partecipanti di essere inseriti in 52 aziende ospitanti pubbliche e private, dove sono stati impegnati a svolgere attività lavorativa giornalmente ed hanno avuto modo di acquisire il senso di responsabilità, oltre che la soddisfazione di avere un corrispettivo economico». Insomma, una promozione a pieni voti, sia per il Comune che per la Messina Social City, tanto che già si parla di una possibile terza edizione, sempre che si creino le condizioni economiche (e sembrerebbe che si vada in questa direzione). «Grazie alla figura professionale dei tutor aziendali – dice la presidente della Messina Social City, Valeria Asquini – il progetto ha riscontrato un’importante valenza educativa per avere sostenuto e accompagnato giovani inoccupati o disoccupati messinesi».

