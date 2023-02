La "nonnina" di Scaletta spegne 101 candeline: grande festa per Rosina

Rosaria Rasconà, la nonnina di Scaletta Superiore ha tagliato l’invidiabile traguardo dei 101 anni di vita. La centenaria, che abita nella ridente località collinare ionica, ha festeggiato nei giorni scorsi assieme a tre figli e a tutti i familiari, il suo compleanno.

Per la fausta ricorrenza anche l’Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea ha fatto pervenire alla nonnina delle orchidee, formulandole l’augurio più fervido di ogni bene.

L’ultracentenaria, vedova di Fortunato Scrinone, che viene quotidianamente assistita dalla figlia Rosetta, gode ottima salute e quando non è impegnata in faccende domestiche si dedica con passione a sferruzzare ed a confezionare lavori all’uncinetto che regala a parenti ed amici.

Molto conosciuta nel centro ionico, il suo compleanno è stato vissuto come un’autentica festa da tutta la comunità locale che ha fatto sentire il proprio affetto e la propria vicinanza in occasione del compleanno proprio attraverso l’omaggio floreale fattole pervenire dal primo cittadino a nome dell’amministrazione al completo e di tutti i residenti. Rosaria Rasconà, è una autentica scalettese che ha sempre avuto a cuore il paese d’origine e la sua gente.

