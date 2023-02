Nel Milazzese, violenza sessuale su una bambina. Un 52enne rinviato a giudizio

Il gup Giuseppe Sidoti, su richiesta del pubblico ministero Dora Esposito, ha rinviato a giudizio per il prossimo 13 marzo, un uomo di 52 anni, residente in una paese dell'hinterland di Milazzo, perché dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata che avrebbe commesso nei confronti di una ragazzina, figlia di amici di famiglia. Fatti che sarebbero avvenuti nell'estate del 2015, quando la vittima aveva appena 10 anni, nello stesso paese nel quale risiedevano le due famiglie, quella dell'imputato e l'altra della giovane vittima.

Secondo la ricostruzione fatta nel corso delle indagini l'uomo in ben due occasione, nel corso dell'estate 2015 quando la famiglia della minore era rientrata in Sicilia per le vacanze, approfittando della fiducia che intercorrevano tra le due famiglie. Secondo l’accusa il 52enne avrebbe costretto la minore a subire atti sessuali dopo averla condotta in una strada isolata con l’attrattiva della possibilità di vedere un gatto: lì l’avrebbe invece spogliata degli indumenti inferiori, per strofinarsi contro la bambina. In un secondo episodio, sempre relativo alla stagione estiva del 2015, l'uomo avrebbe sorpreso la ragazzina sola in casa, e con il pretesto di aiutarla a toglierle la sabbia del mare, l’avrebbe toccata nelle parti intime.

© Riproduzione riservata