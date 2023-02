Messina, il costruttore Vinciullo rinviato a giudizio

A gennaio la sua posizione era stata stralciata dal troncone principale, che aveva registrato 28 rinvii a giudizio e due proscioglimenti totali davanti al gup Ornella Pastore, per il traffico illecito di rifiuti edili, che vede coinvolti tutti i principali costruttori di Messina. Ieri mattina davanti ad un altro giudice, il gup Maria Militello, è stato trattato il suo caso. E per il costruttore Enzo Vinciullo si è trattato di un rinvio a giudizio, quindi anche in questo caso è stata accolta la richiesta di rinvio a giudizio del sostituto della Dda Rosanna Casabona, che rappresentava l’accusa e ha anche coordinato l’intera indagine della Guardia di Finanza. Anche la posizione processuale di Vinciullo, che è stato assistito dall’avvocato Isabella Barone, è confluita quindi nel troncone principale, che vedrà l’apertura del processo il prossimo 17 febbraio davanti alla sezione penale del tribunale presieduta dal giudice Maria Eugenia Grimaldi.

