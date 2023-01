Villafranca, 22enne accoltellato alla gola: vecchi screzi alla base della lite

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri sull’accoltellamento verificatosi sabato notte, intorno all’una, in una discoteca della zona ex Pirelli del centro tirrenico. I militari stanno raccogliendo testimonianze dei presenti ed esaminando i filmati delle telecamere del locale e della zona.

Coinvolti in una rissa degenerata in nel grave ferimento due giovani messinesi. L’aggredito, un 22enne, si trova ricoverato al Policlinico di Messina: colpito alla gola con un fendente, è stato giudicato guaribile in venti giorni. Allo stato l’aggressore, un ventenne, risulta indagato a piede libero, con l’ipotesi di reato di tentato omicidio. Non ancora trovata la lama da parte dei militari dell’Arma.

