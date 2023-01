Panarea, un “tesoretto” di 5,3 milioni per far diventare l’isola a impatto zero

Il piano di interventi nell’ambito del programma “Isole Verdi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da attuare già nell’anno in corso per Panarea, potrà contare su 5 milioni e 388.826,41 euro, tenendo, principalmente, in conto la peculiare conformazione e morfologia dell’isola.

Nell’ambito del ciclo dei rifiuti si è individuata la necessità di definire un centro di raccolta comunale, destinato a ricevere i rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata dalle utenze, per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento: il sito potrà accogliere anche un impianto per la riduzione volumetrica dei rifiuti differenziati. Un investimento importante (909.090,93) che, una volta concretizzatasi l’opera, consentirà di superare i problemi che, in questo settore, interessano l’isola, specialmente durante la stagione estiva e che comportano significative lamentele, per via della presenza dei mezzi utilizzati, per la raccolta e il successivo stoccaggio, nell’area portuale di San Pietro, la prima finestra per chi arriva a Panarea.

