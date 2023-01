Stretto, l’accelerata del Governo

Il Governo va avanti, nonostante i dubbi e lo scetticismo che, da sempre, accompagnano l’evolversi delle vicende riguardanti il collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente. Nei prossimi giorni dovrebbe essere inaugurata la nuova sede, a Roma, della “risorta” società Stretto di Messina (i locali sono stati già individuati, come annunciato dal vicepremier Matteo Salvini) e, sempre nella Capitale, si terrà l’incontro convocato dal ministro dei Trasporti con i sindaci metropolitani di Messina e di Reggio Calabria, a testimonianza della volontà di coinvolgere gli enti locali su scelte che inevitabilmente comportano un forte impatto (positivo o negativo che sia) sui territori. E ancora sembra sia stata imboccata la strada che dovrebbe portare davvero alla chiusura di tutti i contenziosi esistenti, in modo da non avere più il timore di dover sborsare miliardi di euro per un’opera che finora non è mai stata realizzata.

