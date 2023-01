Pista ciclabile e nuovi arredi, cresce il progetto di Valdina

Avanza la programmazione di importanti opere panificate già da tempo dall'Amministrazione Di Stefano. Si tratta della riqualificazione urbana nella frazione Fondachello, precisamente nella via lungomare e nel viale Rinascita, con l'inserimento di una pista ciclabile e di opere di arredo urbano (secondo un primo stralcio), degli interventi di riqualificazione del tessuto urbano del centro storico e della messa in sicurezza del versante nord-ovest dell'area cimiteriale con l'eliminazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. A tal riguardo è stata attribuita la funzione di responsabile unico del procedimento, in sostituzione dei precedenti tecnici incaricati, al geometra Giovanni Ripa, che provvederà ad espletare tutte le varie fasi dei progetti già a loro volta inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina



© Riproduzione riservata