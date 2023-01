Letojanni, auto prende fuoco: anziano esce dall'abitacolo e si salva

Un’auto ha preso fuoco questa mattina a Letojanni, mentre stava transitando sulla via IV Novembre. L’anziano che era alla guida è riuscito a mettersi in salvo, restando incolume. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, partiti dal vicino distaccamento sotto la guida del caposquadra Francesco Curcuruto: dopo avere spento le fiamme, hanno spostato il veicolo (da cui si era alzata una colonna di fumo) in un vicino slargo, in modo che non intralciasse la circolazione.

