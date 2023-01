Buche stradali a Galati Mamertino, il Comune fa da sè e compra una tonnellata di asfalto

Con la somma impegnata di 4.500 euro, il Comune di Galati Mamertino sta per completare la sistemazione di via Capuana nella popolosa frazione San Basilio che, da troppo tempo, presentava un tratto, non marginale, visibilmente sconnesso, con enormi buche costituenti pericolo e cunette da ripulire in quanto interamente ricolme di detriti che favorivano il riversamento dell’acqua piovana sulla strada.

La locale Amministrazione, guidata dal sindaco Vincenzo Amadore, dopo avere preso atto che molte sono le strade da sistemare, non solo nella frazione ma anche nel centro cittadino, tutte piene di buche e crepe il cui intervento può essere effettuato col personale già assunto regolarmente dall’Ente, ha acquistato, con regolare istruttoria una tonnellata di asfalto dalla ditta “Adriatica Asfalti”, per effettuate gli interventi con proprio personale tutte le volte che si rende necessario, scongiurando i numerosi pericoli, a volte veri e propri infortuni, dovuti al manto stradale totalmente rovinato.

© Riproduzione riservata