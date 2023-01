Falsi green pass a Messina, indagato l’ex medico Cocivera. Gli altri nomi

È l’ex medico ed ex consigliere comunale Giovanni Cocivera l’indagato principale della recente indagine suo falsi green pass portata avanti nei mesi scorsi dal sostituto Roberta La Speme e dalla Guardia di Finanza.

E con lui, nel nucleo principale dell’indagine, sempre secondo l’accusa, ci sono anche altre tre persone: Giuseppe Cozzo, 67 anni; Francesca Arena, 49 anni; ed Emanuela Villari, 28 anni. Ci sono poi 35 indagati tra gli utenti che hanno ottenuto la certificazione falsa.

Per tutti e quattro, ovvero Cocivera, Cozzo, Arena e Villari, il gip Tiziana Leanza, che parla di «stabile vincolo criminale», ha disposto l’obbligo di firma dal lunedì al sabato, rigettando la richiesta d’arresto che era stata avanzata dalla Procura. Le qualifiche in relazione ai reati sono ovviamente diversificate: tutti e quattro rispondono di associazione a delinquere poiché “... davano vita ad un’organizzazione criminale dedita ad attestare falsamente la negatività al Covid-19 dei pazienti indicati al fine di fare loro ottenere il green pass”.

Sono assistiti in questa vicenda dagli avvocati Nicola Giacobbe, Giuseppe Romeo, Gianluca Nicosia e Piera Russo.

Il meccanismo: Cocivera, medico radiato dall’albo nel 2020 (è la vicenda degli aborti clandestini di qualche anno addietro, n.d.r.), inviava allo studio diagnostico “Santa Lucia s.n.c.”, amministrato di fatto da Cozzo, dati (foto della tessera sanitaria e numero di telefono cellulare) di pazienti in realtà mai sottoposti a tampone antigenico o i cui tamponi, pur essendo stati effettuati, non venivano processati; viene in evidenza nella vicenda anche il ruolo della Arena, ritenuta il direttore responsabile della struttura, e della Villari, ritenuta una dipendente di fatto dello studio; in questo contesto venivano inseriti nel portale del dipartimento regionale della Protezione civile “Sirges” e “Sogei” i dati dei pazienti ed i falsi esiti negativi trasmessi da Cocivera.

