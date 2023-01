Messina, Catarratti-Bisconte ci siamo: cantiere concluso a fine mese

È uno degli effetti collaterali della chiusura della A20. L’incendio in galleria ha isolato i mezzi pesanti che devono muoversi nel quadrante tirrenico della provincia e questo ha bloccato l’ultima tranche dei lavori sull’asse Catarratti – Bisconte.

La complessa messa in sicurezza dell’alveo dei due torrenti e delle aree limitrofe è praticamente finita. Occorre solo la posa dell’ultimo strato di asfalto, tre centimetri di bitume, e poi via all’apertura dei quasi tre chilometri, delle nuove vie Direzione Artiglieria e via Comunale.

In realtà a Bisconte e Catarratti avrebbero potuto già festeggiare a Capodanno scorso. Era tutto stato apparecchiato dall’azienda che si sta occupando dei lavori, il comune di Messina che si deve preoccupare della viabilità e l’ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico che è il soggetto attuatore. Palazzo Zanca, su input dell’assessore Francesco Caminiti, per la verità aveva preparato l’ordinanza a settembre, ma nacque un “misunderstanding” sulla chiusura parziale o totale della strada durante l’ultima fase del cantiere.

Quando tutto sembrava essere stato chiarito con le sollecitazioni di Palazzo Zanca, la mazzata della chiusura dell’Autostrada che ha tagliato i ponti con la zona tirrenica da dove avrebbero dovuto fare avanti e indietro i mezzi pesanti per rifornirsi di bitume. Per questo, il Comune e la direzione dei lavori si sono scritti per dirsi che le opere riprenderanno lunedì prossimo. A quel punto, assicurano i responsabili del cantiere e lo stesso Maurizio Croce, che dirige l’ufficio del commissario per l’emergenza idrogeologica, serviranno una decina di giorni per concludere la posa dell’asfalto e poter consegnare l’opera finalmente conclusa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata