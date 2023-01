Messina, A20 chiusa: per il maltempo slitta ancora la riapertura della galleria Telegrafo

Ci mancava solo il maltempo a far rallentare il lavoro incessante della squadra di una trentina di operai che sta lavorando dal 24 dicembre all’interno della galleria Telegrafo.

Sulla A20, alla vigilia di Natale, un grosso camion ha preso fuoco e le fiamme hanno seriamente danneggiato la volta e il fondo della galleria Telegrafo, la più lunga della tangenziale di Messina. Danni che hanno costretto il Cas a chiudere il tunnel e il tratto da Messina Giostra sino a Villafranca. Una decisione sofferta, verrebbe da dire, soprattutto per gli utenti, perchè, non essendoci dei punti di contatto fra le due carreggiate non è stato possibile per il gestore bypassare la galleria attivando un doppio senso di marcia, e ridurre il disagio.

La proiezione del consorzio autostrade per la riapertura della A20, era fissata per domani mattina. I lavori si sarebbero dovuti concludere oggi in serata e domani il via libera. Ma martedì, di fatto, è stato perso un giorno di lavorazione ( le squadre operano h24 sette giorni su sette) perchè il potente vento di maestrale, che si incanalava nel tunnel, ha reso impossibile la posa del cemento con delle speciali “pistole” sulla volta. La malta non attecchiva e tornava addosso agli operatori. Questo disagio, con ogni probabilità porterà ad un nuovo lieve slittamento dell’apertura della galleria Telegrafo e con essa della tangenziale.

