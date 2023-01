Ccpm Taormina, ecco la svolta: rinnovata la convenzione con il Bambin Gesù di Roma

Svolta all'orizzonte per il futuro del Ccpm di Taormina. Sì è svolta l’audizione in Commissione Sanità dell’Ars sul Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo. La vicenda si avvia ad un lieto fine e la convenzione in scadenza al 31 luglio prossimo tra la Regione siciliana e il Bambino Gesù di Roma verrà rinnovata.

Si prospetta, in particolare, al termine della riunione palermitana di ieri un rinnovo per altri quattro anni del rapporto tra la Regione e il Bambino Gesù, di Roma.

