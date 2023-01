Messina, domenica "Harry Potter saluta la Befana alla Stazione"

Dopo il successo dell’evento “Natale alla Stazione. Cultura, Food & Wine al binario 1 e ¾”, inserito nel cartellone degli eventi natalizi e di fine anno promosso dall’Amministrazione comunale, tenutosi dal 9 all’11 dicembre scorso, una tre giorni di mostre, degustazioni, arte e musica, arricchito dalla magia del mondo di Harry Potter, torna alla Stazione centrale RFI di Messina il binario magico”, per entrare nell’incantato mondo del giovane mago con l’appuntamento “Harry Potter saluta la Befana alla Stazione”.

L’appuntamento prenderà il via domenica 8 gennaio, alla presenza del sindaco Federico Basile, e coordinata dall’Assessore alla Cultura in collaborazione con RFI e gli Assessorati ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili, e in sinergia con l’Azienda Speciale Messina Social City. Nel corso della giornata, con ingresso gratuito, dalle ore 10 alle 13, e dalle 16 alle 19, gli operatori della Messina Social City offriranno ai bambini la possibilità di vivere un’esperienza incredibile grazie alla Scuola di Magia, condurranno i piccoli partecipanti in un magico viaggio tra cappelli parlanti, lezioni di magia e letture fantastiche, un itinerario arricchito anche da una sfilata cui parteciperanno i personaggi Harry, Hermione, Silente e tanti altri nati dalla penna della scrittrice Joanne Rowling.

Il programma della giornata prevede inoltre i laboratori tematici, “Crea la tua bacchetta”, ovvero mettere le mani sulla propria bacchetta ed entrare nella prestigiosa scuola di Hogwarts, che nel corso dell’evento del dicembre scorso ha registrato la realizzazione di ben 3mila bacchette che hanno fatto la felicità di grandi e piccini; e quello a “A scuola di magia”, nel quale i partecipanti si cimenteranno nella creazione di slime e piantine di mandragola e sculture di palloncini che potranno poi portare a casa. Infine, lo spettacolo magico a cura del mago Alex; il buffet a tema con succhi magici, zucchero filato, torte, biscotti e mele caramellate; la performance Truccabimbi a tema; una partita a scacchi; e a concludere il ballo nel salone Corte di Ulisse della Stazione.

© Riproduzione riservata