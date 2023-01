Sant'Agata Militello, 16 anni dopo ottiene il reintegro alle Poste

Dopo ben 16 anni dai fatti oggetto delle originarie contestazioni e diversi procedimenti in varie sedi di giudizio, un 50enne dipendente di Poste Italiane ha ottenuto con sentenza della sezione lavoro della Corte D’Appello di Messina, il diritto al reintegro nel posto di lavoro da cui era stato licenziato nel marzo 2020. La singolare vicenda nasce nel lontano 2007 quando in un centro montano dell’hinterland nebroideo fu ritrovata una cospicua quantità di corrispondenza abbandonata in un cestino dell’immondizia e mai recapitata ai destinatari. Da quell’episodio e dalle successive indagini ne scaturirono un procedimento penale, conclusosi al Tribunale di Patti nell’aprile 2017 con la prescrizione dell’ipotesi di reato di soppressione di corrispondenza addebitata al portalettere, già stabilizzato nel frattempo con contratto part time e poi a tempo indeterminato, e la successiva procedura culminata nel licenziamento. L’uomo, residente a Sant’Agata Militello e rappresentato dall’avvocato Salvatore Caputo, si era quindi appellato alla sezione lavoro del Tribunale di Patti che condannò Poste Italiane al pagamento di un’indennità pari a 18 mensilità di stipendio, ritenendo tardiva la contestazione al lavoratore che tuttavia non ottenne la riassunzione richiesta poiché ritenuto comunque probabile responsabile dell'abbandono della corrispondenza. La Corte d’Appello messinese, presidente Catarsini, con una minuziosa ricostruzione degli episodi e delle testimonianze rese nelle varie procedure, ha quindi adesso accertato la mancanza di prova dell’ascrivibilità al dipendente dei fatti contestati e dunque il venir meno per insussistenza del fatto della giusta causa di recesso del rapporto di lavoro, dichiarando la nullità del provvedimento di licenziamento.

