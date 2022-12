Messina, chiudono ufficio Covid e hub in Fiera. Ecco dove ci si potrà vaccinare da lunedì

Un incubo col quale, giorno dopo giorno, ognuno ha imparato a fare i conti. Il Covid è piombato nelle nostre vite poco meno di tre anni fa, spiazzando tutti. Anche chi, come l’Asp, non era preparata a gestire una pandemia a livello locale. Mesi di rincorse, di falle e anche di polemiche, prima di arrivare, due anni fa, alla nascita degli Uffici commissariali Covid. Quello di Messina, dopo una breve parentesi iniziale guidata da Marzia Furnari, è stata affidata, nel marzo 2021, al docente palermitano Alberto Firenze. «Me ne andrò a maggio», aveva azzardato al suo insediamento, come gli ha ricordato ieri mattina, ai saluti finali nell’hub in Fiera, la senatrice Dafne Musolino, al tempo assessora. «E invece...», si sono detti, sorridendo.

E invece Firenze è rimasto al timone fino a oggi, l’ultimo giorno di esistenza sia dell’Ufficio Covid, sia del luogo simbolo di questo periodo storico, l’hub vaccinale in Fiera. Si cala il sipario sulla gestione emergenziale, non ancora sulla pandemia. «Quanto accade in Cina ci suggerisce che non dobbiamo abbassare la guardia», hanno detto all’unisono Firenze ed il commissario dell’Asp, Dino Alagna, nel giorno in cui si è tracciato un bilancio di questi 22 mesi, con numeri snocciolati uno dopo l’altro: quasi 1,3 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate (la maggior parte con Pfizer), un milione e 457 mila tamponi, oltre 30 iniziative e progetti per la prevenzione e la vaccinazione. E anche una serie di primati: primi in Italia con un camper per le dosi nei piccoli comuni montani, primi in Europa per somministrazioni senza ago, primi a vaccinare in un centro islamico, primi in Sicilia a dotarsi di un front-office operativo, gestendo ben 55 mila problematiche.

Ecco dove ci si potrà vaccinare da lunedì

L’Hub in Fiera chiuderà oggi e dal 2 gennaio le vaccinazioni e le altre attività continueranno ad essere svolte, sempre nei soliti orari - dalle 9 alle 19 - nella sede di vaccinazione Lip dell’Asp in via La Farina 84, angolo via S. Cecilia; nei centri della provincia da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13, e il martedì dalle 15 alle 18. A Lipari saranno somministrati al punto ospedaliero in via S. Anna, a Mistretta al punto ospedaliero “SS Salvatore Mistretta” in via Anna Salomone, a Sant’Agata di Militello allo stabilimento dell’ospedale in via Medici, a Milazzo sempre all’Hub Parco Corolla; resterà aperto, ma solo in via transitoria per un mese, l’hub di Letojanni, in attesa di trasferire tutto in un’altra struttura nella zona ionica.

Il personale è attualmente prorogato per due mesi dalla Regione e sarà gestito dall’Asp per continuare a svolgere attività di vaccinazione per il Covid e gli altri vaccini Lea (Papilloma etc.).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata