Barcellona, il restauro e rilancio dei “Basiliani”. Vicina la gara da quasi sei milioni

Un decisivo e fondamentale passo in avanti per la realizzazione del sogno di ridare finalmente lustro e vita al complesso monastico dei Basiliani, situato nel quartiere dell'Immacolata.

È partito il conto alla rovescia per l'avvio delle operazioni che riguarderanno l'attesa riqualificazione con gli interventi di manutenzione e restauro conservativo finalizzati alla attuazione dei servizi a sostegno delle attività socio-culturali e storico-testimoniali del territorio del Longano. Interventi che verranno finanziati grazie ai fondi europei del Pnrr per una cifra pari a 5 milioni e 489.000 euro. In gioco il recupero e il rilancio di un sito-museo in cui la città di Barcellona verrà raccontata e tramandata nel segno della tradizione, attraverso le evoluzioni e i suoi processi storici. Un sogno che ha contraddistinto anche le attività delle precedenti amministrazioni, ma che oggi si avvicina alla realtà dopo la delibera di giunta che l'Esecutivo Calabrò ha approvato ieri per l'aggiornamento dei prezzi riguardanti il progetto. Successivamente, gli uffici di Palazzo Longano hanno proceduto ad indire la gara attraverso la determina a firma del dirigente dell'area tecnica Nunzio Santoro. La procedura negoziata avverrà su piattaforma telematica con il criterio del minor prezzo e vedrà il Comune ricoprire il ruolo di titolare del trattamento. L'aggiornamento del prezziario regionale, che ha comportato un aumento del dieci per cento sull'iniziale intervento progettuale previsto (4 milioni e 990 mila euro), non ha impedito all'ente di proseguire con le operazioni riguardanti l'avvio dell'iter di gara.

