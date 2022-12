Patti, il mercato di via Case Nuove Russo può traslocare nel centro cittadino

Il provvedimento volto a trasferire il mercato settimanale di Case Nuove Russo nel centro cittadino ha incontrato l'unanime approvazione del consiglio comunale. Con votazione favorevole anche da parte dell'opposizione, l'esperimento di dislocare il mercato del sabato dai pressi dello stadio Gepy Faranda alle vie del cuore della città ottiene il placet dell’assise cittadina. Piazza Cicerone, piazza Mario Sciacca, via Croce, largo dei Normanni, via Mazzini, piazza Marconi, piazza Sturzo, via Verdi, piazza Niosi, via Roma ed eventuali zone limitrofe sono le nuove aree confermate per l’esercizio in via sperimentale, da gennaio e fino al 31 dicembre 2023, dell’attività settimanale di commercio con posteggio fisso e contiguo.

Ciò ad accoglimento delle istanze avanzate anche dall’associazione commercianti, che da tempo auspicava una soluzione meno distante dal centro abitato. «L’obiettivo del trasferimento è duplice – aveva spiegato l'assessore Savatore Sidoti –: da un lato fornire una risposta concreta alle legittime richieste degli operatori economici, dall’altro la volontà di dare nuova linfa al centro cittadino».

