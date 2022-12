Isola natalizia a Messina, si cambia: a valle del viale fino a sera tornano i posteggi

Dopo aver visto l’isola natalizia, quella commerciale e anche quella a tempo, adesso arriva l’isola del cambiamento. Domani dovrebbe diventare effettiva la nuova disposizione dell’isola nell’unica parte che oggettivamente è risultata poco apprezzata. Il cambio di rotta arriva nella parte a valle del viale San Martino dove ha regnato ogni sera il deserto anche perchè poche sono stati i motivi di attrazione.

Il nuovo layout, in realtà, non può risolvere il nodo della “partecipazione” della città a quell’area pedonale, ma quanto meno rende, di giorno, un po’ più logica la gestione degli spazi.

Ieri pomeriggio si è svolta una riunione fra i rappresentanti dei commercianti di quell’area e l’amministrazione comunale per superare i malumori e andare oltre le decisioni prese alla vigilia della pedonalizzazione.

Le novità principali sono due: Le aree dei controviali, più vicine ai marciapiedi, torneranno ad essere dedicate alla sosta come è successo fino all’8 dicembre. Ma gli stalli blu torneranno attivi solo dalle 4 del mattino alle 20,30. In pratica per tutto il giorno, durante gli orari di apertura dei negozi, nella parte a valle del viale San Martino si potrà tornare a posteggiare. Dopo le 20,30, l’isola pedonale viene attivata, il transito delle auto vietato, e precluso dal posizionamento degli archetti dissuasori. A quell’ora le auto posteggiate dovranno essere spostate. La seconda novità è legata invece più strettamente alla viabilità perché sarà aperta al traffico, anche di notte, la via Alemanna. Quindi, nonostante l’isola pedonale, il viale San Martino potrà essere tagliato dalle auto. Questo consentirà di evitare l’ingorgo sulla via Cannizzaro che si è creato in queste sere e anche la possibilità, per chi deve posteggiare in quell’area, di avere maggiori possibilità di ricerca e movimento.

