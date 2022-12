Il messinese Carlo Casile eletto referente regionale Sicilia dell’Associazione Medici Endocrinologi

Il messinese Carlo Casile, direttore dell'UOSD Endocrinologia e malattie del ricambio dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, è stato eletto referente regionale Sicilia dell’Ame Ets (Associazione Medici Endocrinologi-Ente del Terzo Settore) per il prossimo biennio.

L'AME ETS è una delle più importanti associazioni scientifiche in Italia nel campo dell’Endocrinologia clinica, della Diabetologia, dell’Andrologia e delle malattie metaboliche, con sede a Udine ma con sezioni in ogni regione italiana. L’AME, attiva da oltre venti anni, collabora con le maggiori società scientifiche nazionali dell’Area endocrino-metabolica, con l'Università degli Studi di Roma (Unitelma Sapienza) ed è affiliata ad associazioni internazionale quali ICCE (International Chapter of Clinical Endocrinology), ESE (European Society of Endocrinology).

Nell’ambito dell’AME, il Referente regionale ha, tra gli altri, il compito di promuovere rapporti con i responsabili regionali e locali delle amministrazioni sanitarie e di monitorare la situazione normativa e strutturale delle realtà assistenziali endocrinologiche e diabetologiche regionali.

