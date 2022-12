Brolo, feste e buoni regalo: la sinergia è vincente tra Comune e Comprensivo

Prosegue la proficua sinergia tra amministrazione comunale e istituzione scolastica a Brolo.

Nei giorni scorsi protagonisti sono stati i bambini del locale Comprensivo, in particolare gli alunni più piccoli della scuola dell’Infanzia e della Primaria, che hanno dato vita ad una bella iniziativa natalizia con recite di poesie, rappresentazioni di filastrocche dialettali e gli immancabili auguri di buon Natale, all’interno della villa comunale addobbata a festa. Particolarmente entusiasti i bambini e gli stessi genitori che hanno assistito alla recita, ammirando i lavoretti realizzati in classe con attività creative attraverso le quali hanno dato sfogo alla fantasia approntando la scenografia del presepe allestito nella piccola capanna di legno.

Alla manifestazione, col dirigente scolastico Giacomo Arena, c’erano il vicesindaco Carmelo Ziino, gli assessori Cono Condipodero e Tina Fioravanti, il presidente del Consiglio Domenico Magistro ed il consigliere comunale Nino Bonina.

L’occasione è stata quindi utile per rinnovare anche quest’anno l’iniziativa “A Natale... facciamo i buoni” che ha visto la consegna al dirigente scolastico di 700 buoni acquisto per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e media, da spendere negli esercizi commerciali di Brolo aderenti.

