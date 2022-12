Messina, città a misura di anziani e diversamente abili: rivoluzione in sei zone

È agli sgoccioli uno dei grandi appalti che rivoluzionerà in lungo e in largo il vasto territorio comunale. La denominazione dice tanto: “Messina città accessibile e inclusiva”. Così come l’importo a base di gara, che ammonta a 4.953.018,38 euro. La procedura di gara telematica gestita da Palazzo Zanca prevede la presentazione delle offerte entro il 21 dicembre prossimo e premierà il criterio del prezzo più basso.

Sei i lotti coinvolti. «L’oggetto del presente progetto – si legge nella relazione generale – prevede interventi per il miglioramento della percorribilità urbana mediante miglioramento della percorribilità pedonale esistente nel rispetto delle normative vigenti, realizzazione di nuovi percorsi pedonali, abbattimento delle barriere architettoniche, riduzione dell’incidentalità urbana lungo alcune vie e incroci con criticità elevata, nel centro urbano di Messina, con aumento dei coefficienti della sicurezza stradale urbana e extraurbana». Trarranno beneficio dagli interventi soprattutto le persone con disabilità e gli anziani «che devono potersi spostare in sicurezza lungo le vie cittadine, con o senza mezzi pubblici, entrare e uscire senza problemi dagli edifici, partecipare a iniziative ed eventi di ogni tipo (culturali, sportivi, sociali), andare a scuola o al lavoro senza incontrare difficoltà, considerando che è sempre più pressante la richiesta di spazi urbani ed edilizi confortevoli e utilizzabili agevolmente da tutti», si sottolinea ancora nelle linee guida.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata