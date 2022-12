Messina, quattro giorni dedicati alla mobilità alternativa

Una quattro giorni interamente dedicata alla mobilità alternativa. Più di 50 mezzi votati alla mobilità del futuro in rappresentanza di oltre 10 brand. Un viaggio attraverso la storia della mobilità sostenibile, dalle carrozze d’epoca, passando per le auto stradali Ev/Phev, fino alla Ds E-Tense Fe due volte campione del mondo, la Giulia Etcr by Romeo Ferraris, protagonista del mondiale Etcr, le smart e-cup, prime auto al mondo a dare vita a un campionato turismo elettrico e le nuove Tesla Model 3 che daranno vita ad una serie full electric il prossimo anno. E poi monopattini elettrici, e-bike, scooter, bus elettrici. Filo conduttore l’apertura della città alla mobilità sostenibile, alla mobilità del futuro e a tutte le opportunità che essa offre.

L’evento, organizzato da Atm Spa con la collaborazione del Comune di Messina, si terrà dal 15 al 18 dicembre nella nuova area pedonale di viale San Martino e vedrà una serie di iniziative volte a scoprire l’affascinante mondo del motor sport elettrico, eseguire test drive con monopattini, e-bike e scooter, cimentarsi con simulatori di guida e visitare l’expo di auto Ev e auto e mezzi d’epoca.

"Per dare un ulteriore segnale - ha detto il presidente di ATM Giuseppe Campagna - per poter collegare tutte le aree interessate alla manifestazione ATM metterà a disposizione bus elettrici di nuova generazione che con un percorso predefinito, porteranno il pubblico in tutte le location interessate. L’obiettivo è incentivare l’utilizzo dei parcheggi di interscambio, permettendo di scoprire l’efficacia del trasporto pubblico e di una mobilità diversa. A tale obiettivo – conclude Campagna – rispondono anche le tariffe promozionali create ad hoc per l’entrata in vigore delle aree pedonali, dall’8 dicembre all’8 gennaio, che consentiranno di utilizzare i parcheggi di interscambio (Cavallotti e Villa Dante) ad una tariffa speciale di € 2.50 per l’intera giornata. Si potranno anche acquistare abbonamenti trimestrali, semestrali o annuali anche per parcheggiare all’interno della ZTL con un risparmio su base annuale di €400.

