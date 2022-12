Messina e Reggio, bando unico per i terminal dello Stretto

Non uno ma due terminal croceristici. Anzi tre. È ad una svolta l’intricata vicenda della realizzazione della “prima accoglienza” per i tanti visitatori che sbarcano in città. Anzi nello Stretto.

L’autorità di sistema sta preparando un bando con il quale darà ad un’unica azienda il compito della realizzazione e della gestione dei terminal di Messina e di Reggio Calabria.

È definitivamente tramontato quindi l’appalto con cui l’allora Autorità Portuale decise di mettere a gara la sola realizzazione della struttura sempre lungo il molo che ancora oggi ospiti i giganti del mare. Era il maggio del 2019 quando venne avviato la gara da 5,3 milioni per realizzare la nuova stazione dei croceristi, capace di accogliere chi sbarca a Messina ma anche chi parte dalla città dello Stretto.

L’Ente di via Vittorio Emanuele aveva fatto preparare il progetto esecutivo che prevedeva una bella copertura che ricordava la “forma” del mare. Poi molto vetro per non perdere l’effetto contatto fra la città e la nave e poi 1800 metri quadri circa con i gate e i controlli.

