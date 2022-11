Capo d’Orlando, stipendi di ottobre non pagati? Gli uffici hanno altro da fare...

Nuovamente in fibrillazione i 180 dipendenti del Comune di Capo d’Orlando che non hanno percepito lo stipendio di ottobre. Temono che l’andazzo dei mesi precedenti, quando le mensilità arretrate si sommavano raggiungendo anche 4 stipendi da riscuotere, si possa ripetere.

A tranquillizzarli, ma anche a puntare l’indice contro chi creerebbe questo clima, è il sindaco Franco Ingrillì.

« Lo stipendio doveva essere pagato il 27 - dice il sindaco - non ci sono problemi particolari. Siamo in un momento di estrema intensità perché entro il 25 novembre dobbiamo presentare il Piano di Riequilibrio , quindi si tratta di un ritardo dovuto agli impegni dell’ufficio ragioneria. In questi giorni sarà pagato».

Poi la risposta a chi creerebbe questo clima, senza però indicane la provenienza: «Non vedo perché si debba fare tutto questo clamore, penso che c’è qualcuno che possibilmente cerca di creare ulteriori pressioni sull’amministrazione comunale perché magari si pensa che il 25 novembre finisce un periodo, quello delle problematiche finanziarie e possibilmente crede che non ci siano altre cose da potere dire contro questa amministrazione che da sette anni fa grossi sacrifici per mettere Capo d’Orlando, non dico in una posizione finanziaria tranquilla ma bensì con una programmazione tranquilla , una progettualità tranquilla».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata