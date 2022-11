Incendio tra Sant'Agata e Acquedolci sulla litoranea in contrada Inganno

Vasto incendio in tarda serata sulla litoranea in contrada Inganno, alla foce dell’omonimo torrente tra i territori di Sant’Agata Militello ed Acquedolci, alle spalle dell’area portuale e della zona industriale santagatese. A prendere fuoco una zona a ridosso dell’immobile da sempre abbandonato che negli anni ‘80 era stato realizzato per essere destinato a campo di tiro a piattello, mai entrata in funzione. Il rogo ha interessato cumuli di sfaldi e rifiuti di vario genere che vengono abbandonati in questo luogo. Fortunatamente non ci sono sul posto abitazioni ne insediamenti produttivi nelle immediate vicinanze. I Vigili del Fuoco di Sant’Agata Militello, i Carabinieri, l’autobotte comunale di Acquedolci ed alcuni rappresentanti della stessa amministrazione acquedolcese. L’incendio è stato tempestivamente circoscritto.

